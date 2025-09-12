ТСН у соціальних мережах

Леся Нікітюк похизувалася сюрпризом від нареченого-військового: "Жоден пацан такого мені не дарував"

Ведуча показала, яким презентом її потішив коханий.

Леся Нікітюк із нареченим

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк похизувалася оригінальним подарунком від нареченого, військового Дмитра Бабчука.

Обранець знаменитості не забуває час від часу тішити її презентами. Виявляється, у Дмитра Бабчука доволі практичний погляд щодо вибору подарунків. Зокрема, він придбав для Лесі Нікітюк такий презент, який до цього жоден чоловік їй не робив. Дмитро Бабчук вручив коханій яскраві кросівки. Ведуча вже встигла приміряти взуття та показала, який вигляд воно має на її ногах.

"Жоден пацан такого мені не дарував", - подякувала обранцеві знаменитість.

Коханий Лесі Нікітюк зробив їй доволі практичний подарунок / © instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, Леся Нікітюк торік восени розсекретила стосунки з Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року ведуча зізналась, що вони заручилися. Вже у червні пара вперше стала батьками. В одному з пологових Києва в закоханих народився син.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк спіймала шахраїв на гарячому. Ведуча пригрозила зловмисникам покаранням.

