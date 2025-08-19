Леся Нікітюк повернулася з декрету і розсекретила, хто доглядатиме її 2-місячного сина

Леся Нікітюк із коханим та сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк повернулася з декрету та знову починає працювати.

Знаменитість лише два місяці тому вперше стала мамою. Однак засиджуватися в декреті Леся Нікітюк не збирається. Ведуча говорить, що дала собі 42 дні на відпочинок та налагодження зв'язку з дитиною, і тепер приступає до роботи.

"Я думаю, що поєднувати роботу й материнство в мене точно вийде. Я виділила собі 42 золоті дні, за які в мене повністю сформувався контакт з дитиною. І надалі все буде гаразд!" - розповіла ведуча для novy.tv.

Леся Нікітюк переконана, що їй вдасться поєднувати роботу й материнство. Сина тим часом доглядатимуть бабусі. До речі, Леся Нікітюк годує дитину грудьми. Однак на знімальний майданчик вона не планує брати з собою сина. Максимум - це його привезуть на годування. Ведуча говорить, що хлопчикові буде некомфортно на знімальному майданчику, адже там багато людей та усілякої метушні.

"Є багато людей, які допомагатимуть. Зокрема, дві бабусі. Сину точно буде з ким проводити дні, поки я на роботі. Я не планую брати дитину на знімальний майданчик, тому що там багато людей і метушні. Обмежимось форматом "приїхали до мене та поїхали". Адже зараз син – на грудному вигодовуванні. Сподіваюся, наш план спрацює", - поділилася ведуча.

