Леся Нікітюк пожалілась на зіпсований хворобою новорічний відпочинок в Буковелі
Знаменитість планувала насолодитися відпусткою на заході України, а натомість захворіла.
Українська телеведуча Леся Нікітюк пожалілась на зіпсований хворобою відпочинок в Буковелі.
Знаменитість хотіла насолодитися відпусткою на заході України і, схоже, саме там зустріти Новий 2026 рік. Проте напередодні свят ведуча захворіла. Як раніше ділилась Нікітюк, в неї піднімається висока температура, хоча тести на грип показують негативний результат. Тож, знаменитість звернулась за допомогою до лікарів, здала всі необхідні аналізи та розпочала лікування. При цьому відпочинок у Буковелі, схоже, довелося скасувати.
"Здала аналізи, слину і тести. От вам і тиждень відпочинку в Буковелі", - ділиться знаменитість.
Проте Лесі Нікітюк, схоже, вже стає краще. Знаменитість сподівається, що незабаром повністю одужає і позбудеться хвороби.
"До повного одужання залишилось, я думаю, днів два", - підсумувала ведуча.
