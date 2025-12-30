ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
343
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк пожалілась на зіпсований хворобою новорічний відпочинок в Буковелі

Знаменитість планувала насолодитися відпусткою на заході України, а натомість захворіла.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк пожалілась на зіпсований хворобою відпочинок в Буковелі.

Знаменитість хотіла насолодитися відпусткою на заході України і, схоже, саме там зустріти Новий 2026 рік. Проте напередодні свят ведуча захворіла. Як раніше ділилась Нікітюк, в неї піднімається висока температура, хоча тести на грип показують негативний результат. Тож, знаменитість звернулась за допомогою до лікарів, здала всі необхідні аналізи та розпочала лікування. При цьому відпочинок у Буковелі, схоже, довелося скасувати.

"Здала аналізи, слину і тести. От вам і тиждень відпочинку в Буковелі", - ділиться знаменитість.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Проте Лесі Нікітюк, схоже, вже стає краще. Знаменитість сподівається, що незабаром повністю одужає і позбудеться хвороби.

"До повного одужання залишилось, я думаю, днів два", - підсумувала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець скаржився на хворобу. На тлі недуги артист зробив важливу заяву.

Дата публікації
Кількість переглядів
343
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie