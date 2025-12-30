Леся Нікітюк пожалілась на зіпсований хворобою новорічний відпочинок в Буковелі

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк пожалілась на зіпсований хворобою відпочинок в Буковелі.

Знаменитість хотіла насолодитися відпусткою на заході України і, схоже, саме там зустріти Новий 2026 рік. Проте напередодні свят ведуча захворіла. Як раніше ділилась Нікітюк, в неї піднімається висока температура, хоча тести на грип показують негативний результат. Тож, знаменитість звернулась за допомогою до лікарів, здала всі необхідні аналізи та розпочала лікування. При цьому відпочинок у Буковелі, схоже, довелося скасувати.

"Здала аналізи, слину і тести. От вам і тиждень відпочинку в Буковелі", - ділиться знаменитість.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Проте Лесі Нікітюк, схоже, вже стає краще. Знаменитість сподівається, що незабаром повністю одужає і позбудеться хвороби.

"До повного одужання залишилось, я думаю, днів два", - підсумувала ведуча.

