Леся Нікітюк прокоментувала чутки про заміжжя і розкрила, яким буде її весілля з нареченим-військовим

Леся Нікітюк із нареченим

Українська ведуча Леся Нікітюк прокоментувала чутки про своє заміжжя і розкрила, яким буде її весілля з нареченим-військовим Дмитром Бабчуком.

Довкола особистого життя знаменитості вирує чимало пліток. Сама ж Леся Нікітюк хоч і розкриває деякі подробиці, але надає перевагу тримати все в таємниці. Проте в розмові з Катериною Осадчою ведуча відповіла на деякі популярні запитання. Зокрема, Леся Нікітюк прокоментувала своє заміжжя та весілля.

Ведуча запевнила, що вони з коханим могли б приватно розписатися, але такий варіант їм не до вподоби. Леся говорить, що хочеться організувати пишне свято: «Ми могли б піти, розписатися і зробити декілька фотографій, але нас це не влаштовує».

Катерина Осадча уточнила, чи одягне Леся Нікітюк білу сукню та вельон, на що Нікітюк з сарказмом відповіла: «Ні, Катю, я хочу рожеву сукню, м’ятного кольору я хочу!». Також знаменитість продовжила далі жартувати: «У нас дуже багато друзів-колег. Я думаю, що всі по пів годинки попрацюють у нас на весіллі, можна тоді вже й без конверта прийти».

Проте все ж таки деякі подробиці ведуча розкрила. Знаменитість неабияк хоче, аби на її весіллі виступала артистка Вєрка Сердючка: «Ми взагалі хочемо, щоб у нас була Вєрка Сердючка. Або ми і гості, або ми вдвох і Данилко».

До речі, окрім запитань про весілля, Леся Нікітюк також висловилась й про сина. Знаменитість хоч і ділиться фото з Оскаром, але личко його приховує. Проте ведуча запевнила, що незабаром повністю покаже синочка: «Скоро покажемо! Він сам себе вже покаже! Він вже такий, що…».

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк висміяла різницю у віці з нареченим. Ведуча старша за коханого на вісім років.

