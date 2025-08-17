ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк промовистим фото показала, як їй тяжко без коханого-військового поруч

Тим часом обранець Лесі Нікітюк, який зараз перебуває на службі, мило підтримав її.

Автор публікації
Валерія Сулима
Леся Нікітюк із коханим

Леся Нікітюк із коханим / © instagram.com/klats.media

Українська ведуча Леся Нікітюк промовистим фото показала, як їй тяжко без коханого Дмитра Бабчука поруч.

Обранець знаменитості є військовим. Наразі Дмитро Бабчук перебуває на службі та не може бути фізично присутнім поруч із Лесею Нікітюк та їхнім сином. Тож, всі сімейні обов'язки нині на плечах ведучої. У своєму Instagram знаменитість промовистим фото показала, як їй тяжко. Зокрема, Нікітюк була зображена в ліфті з купою речей, які їй доводиться переміщати самотужки.

"Тяжко без тебе", - підписала світлину знаменитість та відмітила обранця.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Тим часом Дмитро Бабчук романтичним жестом підтримав ведучу. Він надіслав Лесі Нікітюк чималий букет розкішних квітів, а також додав листівку, в якій йшлося, що він завжди поруч.

Квіти, які Лесі Нікітюк надіслав коханий / © instagram.com/lesia_nikituk

Квіти, які Лесі Нікітюк надіслав коханий / © instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, торік Леся Нікітюк розсекретила стосунки з Дмитром Бабчуком, а вже 15 червня цього року народила від нього сина. Нещодавно ведуча показалася в купальнику і приголомшила виглядом фігури через два місяці після пологів.

