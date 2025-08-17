- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 351
- Час на прочитання
- 1 хв
Леся Нікітюк промовистим фото показала, як їй тяжко без коханого-військового поруч
Тим часом обранець Лесі Нікітюк, який зараз перебуває на службі, мило підтримав її.
Українська ведуча Леся Нікітюк промовистим фото показала, як їй тяжко без коханого Дмитра Бабчука поруч.
Обранець знаменитості є військовим. Наразі Дмитро Бабчук перебуває на службі та не може бути фізично присутнім поруч із Лесею Нікітюк та їхнім сином. Тож, всі сімейні обов'язки нині на плечах ведучої. У своєму Instagram знаменитість промовистим фото показала, як їй тяжко. Зокрема, Нікітюк була зображена в ліфті з купою речей, які їй доводиться переміщати самотужки.
"Тяжко без тебе", - підписала світлину знаменитість та відмітила обранця.
Тим часом Дмитро Бабчук романтичним жестом підтримав ведучу. Він надіслав Лесі Нікітюк чималий букет розкішних квітів, а також додав листівку, в якій йшлося, що він завжди поруч.
Зазначимо, торік Леся Нікітюк розсекретила стосунки з Дмитром Бабчуком, а вже 15 червня цього року народила від нього сина. Нещодавно ведуча показалася в купальнику і приголомшила виглядом фігури через два місяці після пологів.