Леся Нікітюк приголомшила ефектним виглядом фігури в купальнику через два місяці після пологів
Ведуча продемонструвала своє струнке та підтягнуте тіло.
Українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила виглядом своєї фігури через два місяці після пологів.
15 червня знаменитість вперше стала мамою. У ведучої в одному з пологових будинків Києва народився син. Нині ж Леся Нікітюк продовжує відновлюватися після пологів. Тим не менш, тіло знаменитості після вагітності доволі швидко повертає той вигляд, який мало до.
Зокрема, ведуча опублікувала фото в чорному купальнику. На знімку Леся Нікітюк фотографувалася в дзеркалі та демонструвала свою фігуру. Тіло знаменитості після пологів неабияк струнке та підтягнуте.
Та утім, це й не дивно. Річ у тім, що до вагітності Леся Нікітюк активно займалася спортом. Коли зірка була при надії, то від фізичних навантажень теж не відмовлялася. Знаменитість тренувалася в спортзалі та плавала. Все це дало чудовий результат.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк засвітила інтер'єр квартири, де вона живе разом з обранцем, військовим Дмитром Бабчуком. Також ведуча поділилася своїми кумедними лайфгаками для прибирання.