ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк приголомшила ефектним виглядом фігури в купальнику через два місяці після пологів

Ведуча продемонструвала своє струнке та підтягнуте тіло.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила виглядом своєї фігури через два місяці після пологів.

15 червня знаменитість вперше стала мамою. У ведучої в одному з пологових будинків Києва народився син. Нині ж Леся Нікітюк продовжує відновлюватися після пологів. Тим не менш, тіло знаменитості після вагітності доволі швидко повертає той вигляд, який мало до.

Зокрема, ведуча опублікувала фото в чорному купальнику. На знімку Леся Нікітюк фотографувалася в дзеркалі та демонструвала свою фігуру. Тіло знаменитості після пологів неабияк струнке та підтягнуте.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Та утім, це й не дивно. Річ у тім, що до вагітності Леся Нікітюк активно займалася спортом. Коли зірка була при надії, то від фізичних навантажень теж не відмовлялася. Знаменитість тренувалася в спортзалі та плавала. Все це дало чудовий результат.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк засвітила інтер'єр квартири, де вона живе разом з обранцем, військовим Дмитром Бабчуком. Також ведуча поділилася своїми кумедними лайфгаками для прибирання.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie