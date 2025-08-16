Леся Нікітюк приголомшила ефектним виглядом фігури в купальнику через два місяці після пологів

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила виглядом своєї фігури через два місяці після пологів.

15 червня знаменитість вперше стала мамою. У ведучої в одному з пологових будинків Києва народився син. Нині ж Леся Нікітюк продовжує відновлюватися після пологів. Тим не менш, тіло знаменитості після вагітності доволі швидко повертає той вигляд, який мало до.

Зокрема, ведуча опублікувала фото в чорному купальнику. На знімку Леся Нікітюк фотографувалася в дзеркалі та демонструвала свою фігуру. Тіло знаменитості після пологів неабияк струнке та підтягнуте.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Та утім, це й не дивно. Річ у тім, що до вагітності Леся Нікітюк активно займалася спортом. Коли зірка була при надії, то від фізичних навантажень теж не відмовлялася. Знаменитість тренувалася в спортзалі та плавала. Все це дало чудовий результат.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк засвітила інтер'єр квартири, де вона живе разом з обранцем, військовим Дмитром Бабчуком. Також ведуча поділилася своїми кумедними лайфгаками для прибирання.