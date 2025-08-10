Леся Нікітюк привезла батьків до санаторію й показала, як у басейні з ними час проводить

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила батьків поїздкою в оздоровчий центр.

Так, зірка вирушила з мамою й татом до санаторію у Сатанові на Хмельниччині й поділилася атмосферними кадрами з відпочинку. У сторіз в Instagram Леся показала їхній ранковий раціон — замість делікатесів на тарілці були лише овочевий салат та хліб з маслом. На десерт ведуча взяла для родини кисневу пінку. Знаменитість у своєму стилі жартома прокоментувала ситуацію: "А то попривикали… устриці їм зранку подавай. Г*мно, то правда".

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Батьки Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Також сімейство відвідувало басейн. Під час одного з занять плаванням зірка зазнімкувала свого тата, який із задоволенням оздоровлювався. Через деякий час Леся й сама пішла до басейну, а перед тим у дзеркалі показала струнку фігуру в купальнику, продемонструвавши чудову форму після пологів.

Батько Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

До слова, на відпочинок зіркова мама поїхала з маленьким сином, ім’я якого поки невідоме. Хлопчика, якому згодом виповниться два місяці, Леся традиційно не показує публіці. А під час процедур ведучої, схоже, він лишався під наглядом бабусі та дідуся.

