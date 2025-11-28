Леся Нікітюк приїхала до батьків у Хмельницький і здивувала їх своїм кулінарним шедевром

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше за тривалий час показала своїх батьків.

Так, зірка навідалася до найрідніших у гості до рідного міста Хмельницька. Після робочих днів Леся разом з сином Оскаром тимчасово оселилася у батьківській квартирі. Ведуча зізналася, що намагається щоразу тішити маму й тата стравами з продуктів, які вони ніколи не їли.

Цього разу свій кулінарний талант Нікітюк продемонструвала під час приготування родині тайського супу том ям. Вона зазначила, що додала до страви крабів і потішила батьків вишуканим рецептом. Ведуча насипала суп у тарілку та показала, як пригощала ним тата. Іван Іванович залюбки поласував, але перед тим випив чарочку міцного напою.

А ось мама Катерина Петрівна не одразу зрозуміла, як діставати крабове м’ясо з панцира. Тож попросила допомогу у чоловіка. Своєю чергою Леся сказала батькам, що на цьому не все й «на десерт» вона ще приготувала запечених лобстерів, чим повторно здивувала маму.

