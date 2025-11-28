ТСН у соціальних мережах

Гламур
874
1 хв

Леся Нікітюк приїхала до батьків у Хмельницький і здивувала їх своїм кулінарним шедевром

Зірка поділилася родинним контентом і домашнім затишком.

Віра Хмельницька
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше за тривалий час показала своїх батьків.

Так, зірка навідалася до найрідніших у гості до рідного міста Хмельницька. Після робочих днів Леся разом з сином Оскаром тимчасово оселилася у батьківській квартирі. Ведуча зізналася, що намагається щоразу тішити маму й тата стравами з продуктів, які вони ніколи не їли.

Цього разу свій кулінарний талант Нікітюк продемонструвала під час приготування родині тайського супу том ям. Вона зазначила, що додала до страви крабів і потішила батьків вишуканим рецептом. Ведуча насипала суп у тарілку та показала, як пригощала ним тата. Іван Іванович залюбки поласував, але перед тим випив чарочку міцного напою.

Тато Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Тато Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Тато Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Тато Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

А ось мама Катерина Петрівна не одразу зрозуміла, як діставати крабове м’ясо з панцира. Тож попросила допомогу у чоловіка. Своєю чергою Леся сказала батькам, що на цьому не все й «на десерт» вона ще приготувала запечених лобстерів, чим повторно здивувала маму.

Батьки Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Батьки Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Мама Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Мама Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

До слова, нещодавно Леся Нікітюк показувала, як у рідному місті гуляла з синочком і хизувалася осіннім луком.

874
