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- Гламур
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Леся Нікітюк публічно висміяла Тараса Цимбалюка через його фрази з "Холостяка"
Актор відповів на жарти про себе.
Участь Тараса Цимбалюка в шоу «Холостяк» додала йому ще більше уваги від глядачів, однак разом із популярністю артист отримав і хвилю кумедних мемів.
Шанувальники проєкту помітили, що під час спілкування з учасницями він часто відповідав лаконічними фразами. Саме ці короткі репліки швидко запам’яталися аудиторії. Згодом вони перетворилися на справжній інтернет-жарт, який активно обговорювали у соцмережах. Тепер навіть колеги актора не втрачають нагоди пожартувати з цього приводу.
Леся Нікітюк вирішила обіграти цей момент у гумористичному форматі. Під час випуску шоу «єПитання» ведуча згадала найяскравіші реакції Цимбалюка та вирішила додати до них трохи власного гумору.
«Перейдемо до топу найприкольніших фраз під час зйомок проєкту „Холостяк“: „опа“, „шо ти“ і „прикол“», — пожартувала Нікітюк.
Жарт ведучої викликав бурхливу реакцію в студії. Для глядачів ці слова стали своєрідним нагадуванням про моменти з реаліті, які перетворилися на популярні меми.
Цимбалюк поставився до ситуації з легкістю. Актор не став виправдовуватися, а навпаки — підтримав жарт і пояснив, чому саме короткі репліки так запам’яталися аудиторії. За його словами, у кадрі залишилася лише частина його справжніх розмов.
«Слухай, ну частина цих фраз — це вирізано. Ну, типу, у мене були більш розвернуті відповіді на деякі історії. А іноді, ну слухай, це просто перша вечірка — звідти все почалося. Ну, коли ти вже слухаєш якусь, ну, 20-ту, 30-ту історію підряд, якусь, типу, знаєш, побутову, і ти даєш просто звичайну на неї реакцію: „ну клас“, типу», — розповів актор.
Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк замилував рідкісними фото з батьками й зачарував їхнім стильним виглядом.