Гламур
270
1 хв

Леся Нікітюк публічно заговорила про весілля з нареченим-військовим і коли воно відбудеться

Ведуча наразі заручена та виховує 3-місячного сина.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Леся Нікітюк із нареченим

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк публічно заговорила про весілля з коханим, військовим Дмитром Бабчуком.

В особистому житті знаменитості цьогоріч сталися кардинальні зміни. На початку січня вона оголосила про заручини. А вже 15 червня зірка в одному з пологових Києва народила сина. Утім, прихильників ведучої цікавить запитання, а чи не вийшла вона вже заміж.

На розважальному проєкті "Хто зверху?", де Леся Нікітюк є капітаном, вона публічно заговорила про весілля. Коли ведуча представляла учасницю своєї команди – гумористу Олександру Машлятіну, то запросила її на святкування. На запитання, а коли ж це відбудеться, знаменитість жартома відповіла: "Скоро".

Леся Нікітюк із нареченим і сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із нареченим і сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, насправді вже давно ширяться плітки, що Леся Нікітюк таки вийшла заміж. Сама ж ведуча прямих відповідей уникає, лише жартує, що в її будинку є РАЦС. Що ж стосується весілля, то знаменитість цю подію поки що відкладає. Леся говорить, що це доволі складно організувати, оскільки Дмитро є чинним військовим.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк поекспериментувала над зовнішнім виглядом. Знаменитість пофарбувала волосся та похизувалася новою зачіскою.

