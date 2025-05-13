Леся Нікітюк різко поставила на місце критиків її зовнішності та зробила заяву: "Не дізнаєтеся правди"

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська телеведуча Леся Нікітюк різко відповіла на негативні коментарі в Мережі.

Так, нещодавно зірка у фотоблогу оприлюднила фото з подорожі до Одеси та показала, як проводить час у “місті, яке часто зазнає болю, але продовжує жити”. На серії світлин ведуча попозувала на тлі міста, а також у закладах, які відвідувала. Проте хейтери взялися за своє і здійняли хвилю критики її зовнішності. Зрештою Леся не стрималася та пригрозила всім невдоволеним блокувати їх без жодних пояснень.

“Люди, мені ніколи не було важко блокувати довб*й*б*в. По-іншому я сказати не можу! Моїй сторінці в Instagram уже 13 років! Ясно, що я не можу контролювати потік людей, а з війною ще й п*д*рів всяких, іпсо та інших. Але є й наші файні люди, які інколи пишуть ну таке гімно, що на голову не налазить… Тому ви теж при всій повазі йдете в блок. І не треба потім писати моєму менеджеру, а чому мене заблокували. Значить, є за що, значить, я так хочу, значить, ви захотіли н*ср*ти! Я вам не клінінг”, — написала Нікітюк.

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Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

У сторіз 37-річна ведуча гнівно зазначила, що ретельно дбає про себе і витрачає велику кількість ресурсів для бездоганного вигляду. Тож вважає необхідним ігнорувати та блокувати недоброзичливців. Водночас вона розкрила справжні секрети своїх гарних фото:

“Я — це я! Я змінююсь, як собі хочу, і стаю кращою для себе, не втрачаючи себе! Я максимально відкрита до критики. Але оці тупі проноси “а що з носом, а що з губами, що худа така!” — це якийсь “смердячий сюр”, який заражає всіх без винятків! Всі схибилися на процедурах і намагаються дізнатися, хто і що собі колов і надував! І знаєте що? Ви ніколи не дізнаєтеся правди. І це кажу вам я — людина, яка витрачає купу грошей на косметику, вітаміни, якісні продукти, купу часу на правильний ракурс, щоб сфоткатися, людина, яка рано встає, щоб зловити гарне сонце на обличчі, людина, яка фоткає себе завжди лише з одного боку, бо з іншого має горбинку на носі. Людина, яка за допомогою чотирьох олівців і трьох помад може зробити собі губи будь-якого розміру! Тому люди, не дурійте і не шукайте лікаря Ліндсі Логан — він все одно вам не по кишені! Дивіться за собою, доглядайте і любіть себе, все інше додасте у Face App”, — додала зірка.

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут шокувала, як ботокс нашкодив їй.