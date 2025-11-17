Леся Нікітюк різко відреагувала на ярмо "незаміжньої" й плітки про сурогатне материнство: "Це боляче"

Леся Нікітюк з нареченим і сином / © instagram.com/klats.media

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк висловилася про тиск суспільства на її особисте життя.

38-річна телеведуча відверто розповіла, як суспільство роками втручалося в її життя, навішуючи ярлики та роблячи нетактовні припущення. За словами Лесі, надокучливе запитання «коли вже весілля?» переслідує її майже пів життя. В інтерв’ю для видання «Клац» зірка зізналася, що розмови довкола її сімейного статусу перетворилися на справжній тиск.

«Запитання „коли вже весілля?“ мені ставлять років п’ятнадцять. І весело, і сумно спостерігати, як люди реагують на мій сімейний статус. Коли з’явився Дмитро, усі одразу почали писати: „О, нарешті!“. Бо якщо я не показую стосунків, то, виявляється, автоматично самотня. Найчастіше таке питають літні жінки. Це тиск. Чому я маю жити за їхніми порадами? Я навіть іноді почувалася винною, що не виправдовую чужих очікувань. Але якщо подумати — якого біса?» — зауважила зірка.

Леся Нікітюк і її наречений / © instagram.com/lesia_nikituk

Цього року ведуча вперше стала мамою у 37 років — вона народила сина від свого нареченого, військового Дмитра Бабчука. Але, як говорить Нікітюк, навіть після поповнення в родині гейту менше не стало. Навпаки — нові плітки з’являлися буквально нізвідки. Телезірка навела приклад, як в її рідному Хмельницькому почали припускати, що нібито Леся «не сама народила», а скористалася послугами сурогатної матері через вік.

«Я розумію, що люди питають це по інерції. Але дуже хочеться, щоб вони змінювалися. Бо це може бути боляче. Особливо, коли тебе обговорюють незнайомці. Уявіть: у Хмельницькому подруга нашої родини почула, як дві дівчини голосно обговорюють, що я народила, але „мабуть не сама, бо в 37 це вже стара, напевно то була сурогатна матір“. Це принизливо. Хочу, щоб суспільство зрозуміло: бути незаміжньою у 37 — це ок. Народжувати в 37, у 40, у 45 — теж ок. Заморожувати яйцеклітини — ок. Досить осуджувати. Треба вчитись такту», — наголосила Леся.

