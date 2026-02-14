Леся Нікітюк розчулила особливим подарунком нареченому на День святого Валентина

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/klats.media

Українська ведуча Леся Нікітюк показала, як привітала нареченого, військового Дмитра Бабчука, з Днем святого Валентина.

Знаменитість підготувала для коханого декілька презентів. Перший був неабияк особливий. Леся Нікітюк підготувала Дмитру листівку від їхнього сина. На аркуші красувався маленький відбиток руки хлопчика, посередині якого виднілося сердечко. А в написі йшлося про те, що це від Оскара татові.

Ось таку от милу листівку отримав наречений Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

До вибору основного подарунку Леся Нікітюк підійшла практично. Знаменитість подарувала нареченому електричку зубну щітку.

"Такі от корисні подарунки на День закоханих", - поділилась знаменитість.

Леся Нікітюк обрала доволі практичний подарунок / © instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук розсекретили свої стосунки восени 2024 року. Вже у січні 2025-го пара заручилась. У червні того ж таки року ведуча народила первістка – сина Оскара. До речі, подейкують, що пара вже й встигла укласти шлюб. Хоча закохані це не підтверджують, але нещодавно Леся Нікітюк заговорила про плани на весілля з нареченим.