Леся Нікітюк розкрила, яким методом приховувала вагітність усі 9 місяців: "Розвідка кусає лікті"

Леся Нікітюк / © instagram.com/klats.media

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Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показувала фото з пологового, розсекретила метод, який дозволив їй тримати вагітність у таємниці протягом усіх дев’яти місяців.

Так, в Instagram видання "Клац" з'явився допис із добіркою образів Нікітюк з періоду вагітності. Зі світлин стає зрозуміло, що саме мода і допомогла зірці тримати новину в секреті. Річ у тім, що весь цей час Леся свідомо будувала образи в стилі оверсайз, дотримувалася багатошаровості й робила правильні акценти, які й допомогли їй тягнути інтригу до останнього.

Леся Нікітюк / © instagram.com/klats.media

Леся Нікітюк / © instagram.com/klats.media

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/klats.media

Ба більше, навіть на останньому, дев’ятому місяці вагітності, зірка змогла підібрати такий лук зі спідниці та картатої сорочки, що жодна деталь не виказувала, що вона за крок до пологів. А на восьмому місяці Леся обрала об’ємний тренч із поясом, який елегантно підкреслив її силует і успішно відволік увагу.

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Леся Нікітюк / © instagram.com/klats.media

Леся Нікітюк / © instagram.com/klats.media

"Я так і не встигла поносити ті джинси з резинкою для вагітних!", – з гумором прокоментувала допис Леся.

Фанати теж не стримували емоцій від такої майстерності зірки:

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Ще важливо сумку правильно підібрати. Леся чарівна Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Волканов також заговорив про поповнення в родині.