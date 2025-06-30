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Леся Нікітюк розкрила, яким методом приховувала вагітність усі 9 місяців: "Розвідка кусає лікті"
Протягом усієї вагітності не було жодних натяків і у цьому зірці допомогла мода.
Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показувала фото з пологового, розсекретила метод, який дозволив їй тримати вагітність у таємниці протягом усіх дев’яти місяців.
Так, в Instagram видання "Клац" з'явився допис із добіркою образів Нікітюк з періоду вагітності. Зі світлин стає зрозуміло, що саме мода і допомогла зірці тримати новину в секреті. Річ у тім, що весь цей час Леся свідомо будувала образи в стилі оверсайз, дотримувалася багатошаровості й робила правильні акценти, які й допомогли їй тягнути інтригу до останнього.
Ба більше, навіть на останньому, дев’ятому місяці вагітності, зірка змогла підібрати такий лук зі спідниці та картатої сорочки, що жодна деталь не виказувала, що вона за крок до пологів. А на восьмому місяці Леся обрала об’ємний тренч із поясом, який елегантно підкреслив її силует і успішно відволік увагу.
"Я так і не встигла поносити ті джинси з резинкою для вагітних!", – з гумором прокоментувала допис Леся.
Фанати теж не стримували емоцій від такої майстерності зірки:
Розвідка СБУ кусає лікті, бо навіть вони не помітили, рівень маскування – богиня
Найкрасивіша вагітна. Така ніжна та тендітна
Ото красуня. І найголовніше, що не рознесло. А ніжки — топ
Ще важливо сумку правильно підібрати. Леся чарівна
Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Волканов також заговорив про поповнення в родині.