Леся Нікітюк розсекретила, хто "звів" її з нареченим-військовим

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про роман із військовим-нареченим Дмитром Бабчуком і хто зіграв вирішальну роль у їх знайомстві.

З’ясувалося, що ця історія бере початок у непростий для країни період. Саме тоді між Нікітюк і військовим Асаном Ісенаджиєвим зав’язалася переписка, повідомила ведуча у випуску «єПитання на Новому». Згодом вона і стала відправною точкою для доленосної зустрічі. Випадкове поширення публікації переросло в спілкування, яке мало несподіване продовження.

«Це був 2022 рік. Ті довгі-довгі дні, за якими ми спостерігали, чекали, коли звільнять „Азовсталь“, вірили. Там серед багатьох інших наших захисників перебував Асан. Я відреагувала і репостнула його допис-звернення до президента Туреччини. І, власне, так ми почали переписуватись. Як могла, підтримувала його, казала: „Усе буде добре. Ти повернешся, от побачиш! І я тобі ще весілля проведу“. Він повернувся!» — зазначила Леся.

Після повернення Асана додому саме він став тим, хто познайомив ведучу з її майбутнім коханим. Давнє знайомство з Дмитром Бабчуком несподівано зіграло ключову роль — звичайна розмова за кавою переросла у щось більше.

«Якось ми з Дімкою вийшли на каву. При зустрічі сказав йому, що мені треба одружитися. Додав, що в мене на весіллі тамадою буде сама Леся Нікітюк. А він запитав, чи справді спілкуюся з нею. На що я і показав переписку в телефоні. А Діма закохався. Сказав: „Люблю — і все!“. І тоді я зателефонував Лесі й розповів їй», — згадує Асан.

Так випадкове знайомство через підтримку у складний час перетворилося на особисту історію кохання. І, як з гумором зазначає ведуча, найбільше вдячна за це людина — її мама.

