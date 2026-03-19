ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
955
Час на прочитання
2 хв

Леся Нікітюк розсекретила, хто "звів" її з нареченим-військовим

Телеведуча розкрила несподівані деталі знайомства з коханим.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про роман із військовим-нареченим Дмитром Бабчуком і хто зіграв вирішальну роль у їх знайомстві.

З’ясувалося, що ця історія бере початок у непростий для країни період. Саме тоді між Нікітюк і військовим Асаном Ісенаджиєвим зав’язалася переписка, повідомила ведуча у випуску «єПитання на Новому». Згодом вона і стала відправною точкою для доленосної зустрічі. Випадкове поширення публікації переросло в спілкування, яке мало несподіване продовження.

«Це був 2022 рік. Ті довгі-довгі дні, за якими ми спостерігали, чекали, коли звільнять „Азовсталь“, вірили. Там серед багатьох інших наших захисників перебував Асан. Я відреагувала і репостнула його допис-звернення до президента Туреччини. І, власне, так ми почали переписуватись. Як могла, підтримувала його, казала: „Усе буде добре. Ти повернешся, от побачиш! І я тобі ще весілля проведу“. Він повернувся!» — зазначила Леся.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук / © instagram.com/special_my_profession

Після повернення Асана додому саме він став тим, хто познайомив ведучу з її майбутнім коханим. Давнє знайомство з Дмитром Бабчуком несподівано зіграло ключову роль — звичайна розмова за кавою переросла у щось більше.

«Якось ми з Дімкою вийшли на каву. При зустрічі сказав йому, що мені треба одружитися. Додав, що в мене на весіллі тамадою буде сама Леся Нікітюк. А він запитав, чи справді спілкуюся з нею. На що я і показав переписку в телефоні. А Діма закохався. Сказав: „Люблю — і все!“. І тоді я зателефонував Лесі й розповів їй», — згадує Асан.

Так випадкове знайомство через підтримку у складний час перетворилося на особисту історію кохання. І, як з гумором зазначає ведуча, найбільше вдячна за це людина — її мама.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк майстерно підколола дружину Джастіна Бібера — Гейлі Бібер.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie