Леся Нікітюк розсекретила оригінальний подарунок нареченому-військовому на 30-річчя

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/special_my_profession

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Українська телеведуча Леся Нікітюк розсекретила оригінальний подарунок нареченому-військовому Дмитру Бабчуку на 30-річчя.

Так, 9 червня в родині знаменитості було свято. У коханого ведучої був день народження. Ба більше, цьогоріч Дмитро Бабчук ще й святкував ювілей, оскільки йому виповнилось 30 років. Військовий отримав безліч привітань та теплих слів з побажаннями.

У своєму Instagram Леся Нікітюк поділилась, що й її підписники активно вітали нареченого з днем народження. Тож знаменитість подякувала за всі теплі слова. Разом із тим ведуча з гумором розсекретила особливий презент Дмитру. Зірка зазначила, що вона зробила його батьком, а це й є найкращий подарунок.

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Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

«Дякую всім за привітання. Таке відчуття, що це був мій день народження. Якщо ви мене запитаєте, що я подарувала Дмитру, тож дитину!» — зазначила Леся.

До речі, вже 15 червня в родині знаменитості буде ще одне свято. Сину ведучої виповниться рочок. Тож зараз зірка готується, аби по-особливому провести цей день.

Нагадаємо, Леся Нікітюк у день народження нареченого показувала його з їхнім маленьким сином. Ведуча також публічно зверталась до коханого.

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