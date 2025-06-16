Леся Нікітюк розсекретила термін вагітності та як змінився її стан

Леся Нікітюк / © КЛАЦ

Реклама

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка вагітна первістком, розсекретила свій термін та зізналась, як змінився її стан.

Так, знаменитість наразі чекає на народження первістка. Ба більше, маля ведучої вже от-от з'явиться на світ, адже, за словами Лесі, вона перебуває на останніх тижнях вагітності. Нікітюк в інтерв'ю виданню "Клац" говорить, що чудово почувається. Зокрема, вагітність у ведучої протікає добре. У Лесі Нікітюк не було токсикозу, гормональних збоїв, дивних побажань в їжі. Ба більше, під час вагітності ведуча веде активний спосіб життя, займається спортом та плаванням.

"У мене абсолютно не було токсикозу, жодних там гормональних стрибків. Мені не хотілось нічого дивного і посеред ночі я теж не їла. Я продовжую займатися спортом і зараз на останніх тижнях навіть збільшила тренування, плаваю по 3 кілометри в день", - ділиться знаменитість.

Реклама

Леся Нікітюк / © КЛАЦ

Щоправда, дещо таки змінилося. Ведуча стала неабияк емоційною. Вона пригадала, як натрапила на відео, де народжувала кобила. Знаменитості стало так шкода тварину, що вона розплакалась.

Також Нікітюк поділилася, що змінилося її ставлення до самої себе. Вона нарешті дала собі змогу відпочити від постійного навантаження.

"Я дозволила собі такий відпочинок, якого не мала за останні років дванадцять. Я можу точно сказати, що це абсолютно магічний період в моєму житті. Я почуваюся такою щасливою, такою спокійною", - запевнила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно наречений Лесі Нікітюк висловився про її вагітність. Також зірки українського шоубізнесу вже відреагували на новину, що ведуча чекає на народження первістка.

Реклама

До речі, чутки про вагітність Лесі Нікітюк ширилися ще від січня. Тоді джерела сайту ТСН.ua повідомляли, що знаменитість вперше стане мамою.