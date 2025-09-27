Леся Нікітюк розсекретила витрати на сина та чи купує йому дорогі речі

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк відверто поділилася, як облаштовує гардероб для свого сина.

За словами Лесі, вона не купує коштовні подарунки чи розкішні аксесуари для дитини, а віддає перевагу практичності та розумному підходу. Водночас вона додала, що від подібних подарунків відмовлятися не буде.

"Срібні ложечки та золоті соски — це не для мене. Якщо хтось хоче подарувати — прийму, сама купляти не буду", — зазначила ведуча у розмові з Наталією Тур.

Нікітюк додала, що часто використовує речі, які їй дарують для малечі, включно з тими, що вже були у користуванні. Такий підхід, на думку Лесі, є абсолютно природним і навіть приємним: передача речей від однієї родини до іншої давно є доброю традицією.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча також підкреслила, що не варто уявляти її материнство як постійний блиск і розкіш. Таким чином, для свого сина зірка обирає звичайний та комфортний одяг, який підходить для активного дитинства, а розкішні аксесуари залишає для подарунків від близьких.

