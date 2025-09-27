- Дата публікації
Леся Нікітюк розсекретила витрати на сина та чи купує йому дорогі речі
Зірка відверто розповіла про фінанси, які витрачає на маленького сина.
Українська ведуча Леся Нікітюк відверто поділилася, як облаштовує гардероб для свого сина.
За словами Лесі, вона не купує коштовні подарунки чи розкішні аксесуари для дитини, а віддає перевагу практичності та розумному підходу. Водночас вона додала, що від подібних подарунків відмовлятися не буде.
"Срібні ложечки та золоті соски — це не для мене. Якщо хтось хоче подарувати — прийму, сама купляти не буду", — зазначила ведуча у розмові з Наталією Тур.
Нікітюк додала, що часто використовує речі, які їй дарують для малечі, включно з тими, що вже були у користуванні. Такий підхід, на думку Лесі, є абсолютно природним і навіть приємним: передача речей від однієї родини до іншої давно є доброю традицією.
Ведуча також підкреслила, що не варто уявляти її материнство як постійний блиск і розкіш. Таким чином, для свого сина зірка обирає звичайний та комфортний одяг, який підходить для активного дитинства, а розкішні аксесуари залишає для подарунків від близьких.
