- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 231
- Час на прочитання
- 1 хв
Леся Нікітюк шокувала голомозим образом і спричинила фурор у Мережі
Акторка спробувала себе в неочікуваному амплуа.
Українська ведуча Леся Нікітюк приголомшила фанатів своїм новим амплуа.
Так, у фотоблогу артистка неочікувано з'явилася з повністю зістриженим волоссям на голові. Але таким чином Леся лишень привернула увагу до чергової рекламної компанії й насправді все це вдалий грим. Особливо це помітно на кадрах, зроблених зблизька. У ролику ведуча зіграла мудреця з Азії. Для ефектнішої появи зірка приміряла кімоно й символічну прикрасу.
Попри акторську гру в коментарях здійнялася справжня хвиля захвату. Зіркові колеги та юзери як просто посміялися з такого перевтілення, так і сказали, що насправді Нікітюк личить бути голомозою. Ба більше, деякі навіть спочатку переплутали її з відомим журналістом Дмитром Гордоном.
"Лесю, це геніально" – Наталка Денисенко
Спочатку подумала, що це Гордон
Лесю, тобі голомозість дуже пасує
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк вперше за тривалий час показала свого двомісячного первістка. Зіркова мама попозувала з малям у полі соняхів.