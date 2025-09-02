Леся Нікітюк шокувала голомозим образом і спричинила фурор у Мережі

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк приголомшила фанатів своїм новим амплуа.

Так, у фотоблогу артистка неочікувано з'явилася з повністю зістриженим волоссям на голові. Але таким чином Леся лишень привернула увагу до чергової рекламної компанії й насправді все це вдалий грим. Особливо це помітно на кадрах, зроблених зблизька. У ролику ведуча зіграла мудреця з Азії. Для ефектнішої появи зірка приміряла кімоно й символічну прикрасу.

Попри акторську гру в коментарях здійнялася справжня хвиля захвату. Зіркові колеги та юзери як просто посміялися з такого перевтілення, так і сказали, що насправді Нікітюк личить бути голомозою. Ба більше, деякі навіть спочатку переплутали її з відомим журналістом Дмитром Гордоном.

"Лесю, це геніально" – Наталка Денисенко

Спочатку подумала, що це Гордон

Лесю, тобі голомозість дуже пасує

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк вперше за тривалий час показала свого двомісячного первістка. Зіркова мама попозувала з малям у полі соняхів.