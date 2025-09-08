Леся Нікітюк спіймала шахраїв на гарячому і пригрозила їм покаранням: що відомо

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк викрила шахрайську схему, в яку вплутують іі їм'я.

Так, у сторіз вона оприлюднила скриншот, де вона нібито рекламує ігри в казино. Леся одразу розставила крапки над "і". Вона пояснила, що жодним чином не причетна до цього. За її словами, невідомі таким чином спекулюють на її імені та нелегально втягують юзерів в азартні ігри.

Ведуча не стала терпіти такої поведінки шахраїв і нецензурно послала їх. До того ж попередила, що у майбутньому каратиме їх відповідно до законодавства України. І у цьому їй допомагатиме надійний юрист. Водночас Нікітюк звернулася з проханням до прихильників кидати на схожі реклами скарги, щоб їх видаляли з Мережі.

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Казино, йдіть н*х*й, будь ласка. І не використовуйте мої відео для своїх ср*них реклам! Підете в суд – у мене юрист дивовижний! Я попередила! Друзі, бачите — кидайте скаргу!" — різко написала артистка.

