Леся Нікітюк у день народження батька показала його святкування у Хмельницьку

Українська ведуча Леся Нікітюк привітала свого тата з днем народження.

29 вересня Іван Іванович зустрічає новий розділ свого життя. З цієї нагоди Леся адресувала йому публічні вітання у фотоблогу. До того ж вона показала батька та як він кумедно п'є з огірка та ним одразу і закусує.

"Сьогодні в найкращого батька День народження! Вітаю тебе, Ів-сент-Іван, будь мені здоровий і завжди такий веселий", — замилувала ведуча.

Вочевидь, кадри були зроблені під час одного з нещодавніх візитів Нікітюк додому до батьків, які проживають у Хмельницьку. До речі, мама з татом вже знайомі з онуком, якого ведуча народила від свого нареченого-військового Дмитра Бабчука. Поки зірка не ділилася, чи знайомий її коханий з тещею та тестем. Тим не менш, вона оприлюднювала кадри, як бабуся піклується про маленького онука.

