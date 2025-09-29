- Дата публікації
Леся Нікітюк у день народження батька показала його святкування у Хмельницьку
Ведуча щемливо звернулася до рідної людини.
Українська ведуча Леся Нікітюк привітала свого тата з днем народження.
29 вересня Іван Іванович зустрічає новий розділ свого життя. З цієї нагоди Леся адресувала йому публічні вітання у фотоблогу. До того ж вона показала батька та як він кумедно п'є з огірка та ним одразу і закусує.
"Сьогодні в найкращого батька День народження! Вітаю тебе, Ів-сент-Іван, будь мені здоровий і завжди такий веселий", — замилувала ведуча.
Вочевидь, кадри були зроблені під час одного з нещодавніх візитів Нікітюк додому до батьків, які проживають у Хмельницьку. До речі, мама з татом вже знайомі з онуком, якого ведуча народила від свого нареченого-військового Дмитра Бабчука. Поки зірка не ділилася, чи знайомий її коханий з тещею та тестем. Тим не менш, вона оприлюднювала кадри, як бабуся піклується про маленького онука.
