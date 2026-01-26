Леся Нікітюк у ляпанцях на ногах і у шубі показалася вночі біля генератора й насмішила фанів

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк вкотре довела, що не намагається здаватися ідеальною та легко іронізує над буденністю.

Так, зірка поділилася кумедним моментом зі свого життя під час чергового вимкнення електроенергії, показавши, як насправді минають її ночі. Після кумедної підбірки образів на нацвідбір на «Євробачення-2026» із маминого гардероба, ведуча продовжила показувати себе без прикрас. Уночі вона вийшла на вулицю до генератора в шубі, закутавшись у ковдру, взута в ляпанці та шкарпетки.

«Усе, генератор вимкнула — дали світло. Черга 2.2», — з гумором написала Нікітюк у Threads.

Публіка миттєво відреагувала на такий несподіваний аутфіт. Коментатори зізналися, що саме за таку «справжність» і люблять телеведучу, а також почали порівнювати ситуацію зі своїми клопотами.

Я хотів вас вже блокувати, а ви ото така ніби нормальна

Я так виходжу до котла вночі по будильнику кинути дров. Бережіть вуха, треба хустку в кишені мати

Що що, а в годину ночі побачити Нікітюк, в ляпанцях біля гєнича — життя мене до такого не готувало

Шуба і ляпанці — це коли Леся ще не визначилась вона багата чи бідна

Водночас Леся раніше розповідала, що разом із маленьким сином Оскаром мешкає у батьківському домі в Хмельницькому. Родина, як і вся країна, змушена пристосовуватися до складних умов через регулярні обстріли енергетичної інфраструктури.