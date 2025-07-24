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Леся Нікітюк уперше після появи сина засвітилася на корпоративі у стильному образі
Ведуча поступово повертається до роботи.
Українська ведуча Леся Нікітюк вперше після народження первістка повернулася до професійної діяльності.
Зірка засвітилася на дні народженні блогерки Кенді Суперстар у ролі ведучої. Саме іменинниці й похизувалася в Instagram своєю розкішною вечіркою, де гостей розважала Леся. Для події знаменитість обрала ковбойський образ відповідно до тематики заходу. На ній був широкий капелюх із блакитно-сірого деніму, чорний шкіряний корсет, джинсові шорти, довгі рукавички з бахромою, панчохи та чоботи.
З мікрофоном у руці телеведуча активно взаємодіяла із залою та проводила веселі конкурси. До слова, протягом вечора на дні народженні виступили співаки Павло Зібров і Віталій Козловський. Ба більше, музичними талантами "на розігріві" вражала гостей і сама Нікітюк. Вона склала іронічну пісню та запросила на сцену музикантів.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк народила сина й відсвяткувала його перший місяць життя. А батько первістка зірки, військовий Дмитро Бабчук зізнався, за якої умови вони розсекретять ім'я малюка.