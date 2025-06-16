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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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21k
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Леся Нікітюк вагітна: 29-річний наречений і відомі українські зірки відреагували

Ведуча після розсекречування вагітності отримала чимало привітань.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Вагітна Леся Нікітюк, її наречений, Наталія Могилевська, Маша Єфросиніна

Вагітна Леся Нікітюк, її наречений, Наталія Могилевська, Маша Єфросиніна

Українська ведуча Леся Нікітюк після офіційної заяви про вагітність зчинила фурор у Мережі.

Так, на радісну новину відреагувало чимало юзерів, зокрема одним із перших свій коментар залишив наречений Лесі Нікітюк – 29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук. Він у притаманному йому стилі з гумором висловив своє здивування: "Вау, це що моя жинка, яка вагітна первістком?"

Леся Нікітюк вагітна – реакція її нареченого / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк вагітна – реакція її нареченого / © instagram.com/lesia_nikituk

Також зі щирими вітаннями до Лесі Нікітюк прийшли і зіркові друзі. Тож у коментарях під її дописом вони пораділи за чудову новину ведучої й побажали легко пройти увесь шлях.

  • "Оце я розумію майстерність втягувати живіт весь цей час. Радію неймовірно за вас, за тебе, моя неймовірна дівчинко" – Маша Єфросиніна

  • "Вітання, красуне! Легко пройти цей крутий та цікавий шлях" – MamaRika

  • "Яка красуня! Вітаю" – Наталка Денисенко

  • "Аа! Як круто! Красуня" – Джамала

  • "Яка чудова новина! Вітаю!" – Наталія Могилевська

  • "Ах ти ж! Знов не сказала! Шуткую" – Даша Астаф'єва

Нагадаємо, чутки про вагітність Лесі Ніктюк почали ширитися від січня цього року. Тоді джерела ТСН.ua повідомляли, що ведуча чекає на первістка від нареченого-військового Дмитра Бабчука, який на початку року освідчився їй. І це виявилося правдою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
21k
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