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Леся Нікітюк вагітна: 29-річний наречений і відомі українські зірки відреагували
Ведуча після розсекречування вагітності отримала чимало привітань.
Українська ведуча Леся Нікітюк після офіційної заяви про вагітність зчинила фурор у Мережі.
Так, на радісну новину відреагувало чимало юзерів, зокрема одним із перших свій коментар залишив наречений Лесі Нікітюк – 29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук. Він у притаманному йому стилі з гумором висловив своє здивування: "Вау, це що моя жинка, яка вагітна первістком?"
Також зі щирими вітаннями до Лесі Нікітюк прийшли і зіркові друзі. Тож у коментарях під її дописом вони пораділи за чудову новину ведучої й побажали легко пройти увесь шлях.
"Оце я розумію майстерність втягувати живіт весь цей час. Радію неймовірно за вас, за тебе, моя неймовірна дівчинко" – Маша Єфросиніна
"Вітання, красуне! Легко пройти цей крутий та цікавий шлях" – MamaRika
"Яка красуня! Вітаю" – Наталка Денисенко
"Аа! Як круто! Красуня" – Джамала
"Яка чудова новина! Вітаю!" – Наталія Могилевська
"Ах ти ж! Знов не сказала! Шуткую" – Даша Астаф'єва
Нагадаємо, чутки про вагітність Лесі Ніктюк почали ширитися від січня цього року. Тоді джерела ТСН.ua повідомляли, що ведуча чекає на первістка від нареченого-військового Дмитра Бабчука, який на початку року освідчився їй. І це виявилося правдою.