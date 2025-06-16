Леся Нікітюк вагітна: 29-річний наречений і відомі українські зірки відреагували

Вагітна Леся Нікітюк, її наречений, Наталія Могилевська, Маша Єфросиніна

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Українська ведуча Леся Нікітюк після офіційної заяви про вагітність зчинила фурор у Мережі.

Так, на радісну новину відреагувало чимало юзерів, зокрема одним із перших свій коментар залишив наречений Лесі Нікітюк – 29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук. Він у притаманному йому стилі з гумором висловив своє здивування: "Вау, це що моя жинка, яка вагітна первістком?"

Леся Нікітюк вагітна – реакція її нареченого / © instagram.com/lesia_nikituk

Також зі щирими вітаннями до Лесі Нікітюк прийшли і зіркові друзі. Тож у коментарях під її дописом вони пораділи за чудову новину ведучої й побажали легко пройти увесь шлях.

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"Оце я розумію майстерність втягувати живіт весь цей час. Радію неймовірно за вас, за тебе, моя неймовірна дівчинко" – Маша Єфросиніна

"Вітання, красуне! Легко пройти цей крутий та цікавий шлях" – MamaRika

"Яка красуня! Вітаю" – Наталка Денисенко

"Аа! Як круто! Красуня" – Джамала

"Яка чудова новина! Вітаю!" – Наталія Могилевська

"Ах ти ж! Знов не сказала! Шуткую" – Даша Астаф'єва

Нагадаємо, чутки про вагітність Лесі Ніктюк почали ширитися від січня цього року. Тоді джерела ТСН.ua повідомляли, що ведуча чекає на первістка від нареченого-військового Дмитра Бабчука, який на початку року освідчився їй. І це виявилося правдою.