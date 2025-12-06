ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
730
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк відмовила нареченому у партнерських пологах і чесно пояснила причину

Ведуча не пускала до пологової зали коханого до появи на світ малюка.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Леся Нікітюк з нареченим і сином

Леся Нікітюк з нареченим і сином / © instagram.com/candy__superstar

Українська телеведуча Леся Нікітюк відверто поділилася подробицями народження свого сина Оскара.

Так, ще на початку літа зірка вперше стала мамою. У неї з нареченим, військовим Дмитром Бабчуком народився син Оскар. В програмі «Хто зверху?» Леся вперше розповіла, як саме минули її пологи. Як виявилося, спочатку її коханий мав бажання бути присутнім у момент народження первістка, але ведуча категорично відмовила йому в цій можливості.

Про це Нікітюк заявила, коли обговорювала роль чоловіків у партнерських пологах під час одного з конкурсів на статистику. Ведуча пояснила, що хоча поважає вибір інших, але сама не була готова ділити той інтимний момент із кимось, навіть із найближчою людиною.

Леся Нікітюк і її наречений з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк і її наречений з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

«Мій хотів, я не пустила. Я проти такого. Мені здається, що це таїнство…» — наголосила знаменитість.

Попри власну позицію, Леся відкрито визнала, що сучасна реальність змінюється. За її словами, майже всі знайомі пари обирали саме партнерські пологи, а чоловіки дедалі частіше наполягають на тому, щоб підтримати своїх дружин у найскладніші моменти. Тож вона підкреслила, що кожна жінка має право обирати той формат, у якому почувається комфортно та безпечно.

Дата публікації
Кількість переглядів
730
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie