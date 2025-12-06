Леся Нікітюк відмовила нареченому у партнерських пологах і чесно пояснила причину

Леся Нікітюк з нареченим і сином / © instagram.com/candy__superstar

Українська телеведуча Леся Нікітюк відверто поділилася подробицями народження свого сина Оскара.

Так, ще на початку літа зірка вперше стала мамою. У неї з нареченим, військовим Дмитром Бабчуком народився син Оскар. В програмі «Хто зверху?» Леся вперше розповіла, як саме минули її пологи. Як виявилося, спочатку її коханий мав бажання бути присутнім у момент народження первістка, але ведуча категорично відмовила йому в цій можливості.

Про це Нікітюк заявила, коли обговорювала роль чоловіків у партнерських пологах під час одного з конкурсів на статистику. Ведуча пояснила, що хоча поважає вибір інших, але сама не була готова ділити той інтимний момент із кимось, навіть із найближчою людиною.

Леся Нікітюк і її наречений з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

«Мій хотів, я не пустила. Я проти такого. Мені здається, що це таїнство…» — наголосила знаменитість.

Попри власну позицію, Леся відкрито визнала, що сучасна реальність змінюється. За її словами, майже всі знайомі пари обирали саме партнерські пологи, а чоловіки дедалі частіше наполягають на тому, щоб підтримати своїх дружин у найскладніші моменти. Тож вона підкреслила, що кожна жінка має право обирати той формат, у якому почувається комфортно та безпечно.