Леся Нікітюк відмовила нареченому у партнерських пологах і чесно пояснила причину
Ведуча не пускала до пологової зали коханого до появи на світ малюка.
Українська телеведуча Леся Нікітюк відверто поділилася подробицями народження свого сина Оскара.
Так, ще на початку літа зірка вперше стала мамою. У неї з нареченим, військовим Дмитром Бабчуком народився син Оскар. В програмі «Хто зверху?» Леся вперше розповіла, як саме минули її пологи. Як виявилося, спочатку її коханий мав бажання бути присутнім у момент народження первістка, але ведуча категорично відмовила йому в цій можливості.
Про це Нікітюк заявила, коли обговорювала роль чоловіків у партнерських пологах під час одного з конкурсів на статистику. Ведуча пояснила, що хоча поважає вибір інших, але сама не була готова ділити той інтимний момент із кимось, навіть із найближчою людиною.
«Мій хотів, я не пустила. Я проти такого. Мені здається, що це таїнство…» — наголосила знаменитість.
Попри власну позицію, Леся відкрито визнала, що сучасна реальність змінюється. За її словами, майже всі знайомі пари обирали саме партнерські пологи, а чоловіки дедалі частіше наполягають на тому, щоб підтримати своїх дружин у найскладніші моменти. Тож вона підкреслила, що кожна жінка має право обирати той формат, у якому почувається комфортно та безпечно.