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Леся Нікітюк відповіла на закиди про сурогатне материнство і показалася з нареченим у новому статусі
Ведуча поставила на місце пліткарів і хейтерів.
Українська ведуча Леся Нікітюк після народження сина відповіла на хибні чутки в Мережі.
Так, знаменитість у фотоблогу зробила репост сторіз, де юзерка поділилася враженнями від контенту, де обговорюють життя Нікітюк. Зокрема, вона звернула увагу на деякі відео, які відверто поширюють маніпулятивну інформацію й брехню.
"Зайшла на YouTube. І перша рекомендація: "Леся Нікітюк всіх обманює!" Близько 50 тис. переглядів. Жінку звинувачують за маленький животик і білизну", — обурено написала користувачка.
На абсурдні звинувачення Леся відповіла в стилі, притаманному її почуттю гумору. Вона опублікувала романтичне фото з нареченим Дмитром Бабчуком уже у статусі батьків і доповнила його іронічним підписом: "Всім бажаємо таких звинувачень. З повагою телеведуча, яка оплатила сурогатну матір". Таким чином знаменитість не лише спростувала чутки, а й показала, що не дозволяє безпідставним домислам впливати на її настрій чи особисте життя.
Нагадаємо, Нікітюк народила сина 15 червня цього року. Вона поки що рідко показує малюка та не розкриває його імені. Натомість нещодавно її колега зі знімального майданчику ділився, чи дійсно на роботі Лесі вдавалося приховувати свою вагітність.