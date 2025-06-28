ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
77k
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк відповіла на закиди про сурогатне материнство і показалася з нареченим у новому статусі

Ведуча поставила на місце пліткарів і хейтерів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Леся Нікітюк з нареченим і сином

Леся Нікітюк з нареченим і сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк після народження сина відповіла на хибні чутки в Мережі.

Так, знаменитість у фотоблогу зробила репост сторіз, де юзерка поділилася враженнями від контенту, де обговорюють життя Нікітюк. Зокрема, вона звернула увагу на деякі відео, які відверто поширюють маніпулятивну інформацію й брехню.

"Зайшла на YouTube. І перша рекомендація: "Леся Нікітюк всіх обманює!" Близько 50 тис. переглядів. Жінку звинувачують за маленький животик і білизну", — обурено написала користувачка.

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

На абсурдні звинувачення Леся відповіла в стилі, притаманному її почуттю гумору. Вона опублікувала романтичне фото з нареченим Дмитром Бабчуком уже у статусі батьків і доповнила його іронічним підписом: "Всім бажаємо таких звинувачень. З повагою телеведуча, яка оплатила сурогатну матір". Таким чином знаменитість не лише спростувала чутки, а й показала, що не дозволяє безпідставним домислам впливати на її настрій чи особисте життя.

Леся Нікітюк з наречним / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з наречним / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Нікітюк народила сина 15 червня цього року. Вона поки що рідко показує малюка та не розкриває його імені. Натомість нещодавно її колега зі знімального майданчику ділився, чи дійсно на роботі Лесі вдавалося приховувати свою вагітність.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
77k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie