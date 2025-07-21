Леся Нікітюк відповіла відомій акторці, яка дорікнула їй за знімання у фільмі: "Більше не буду"

Леся Нікітюк, Дар'я Петрожицька

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Українська ведуча Леся Нікітюк відповіла на хейт після знімань у комедійному фільмі "Песики".

Так, у фотоблогу зірка опублікувала фрагмент з інтерв'ю акторки Дар'ї Петрожицької, яка ділилася думкою щодо можливостей акторів грати в українському кіно. На її думку, інколи талановиті кадри залишаються поза увагою творців, оскільки не мають такої медійності. І у результаті її обурює такий відбір акторів на роль.

"Не хочу нікого ображати. Але пішла тенденція, що ти можеш бути не суперталановитим і непрофесійним, а ти знімаєшся. А деякі актори сидять по театрах і не знімаються, бо вони не цікаві й не медійні. Навіть про себе скажу: чому на головну роль не взяти акторку. При цьому Леся розумниця, молодець, вона це зробила. Мені дуже сподобалося, але така тенденція. Хочеться більше, щоб актори знімалися, бо ми на це вчилися", — зауважила Петрожицька.

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Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

У відповідь Нікітюк не стала гнівно реагувати, натомість використала фірмовий гострий гумор і зізналася, що наступний етап – написання пісень: "Та заспокойтеся, більше я не буду зніматися в кіно! Піду писати пісні".

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк через п'ять тижнів після пологів показала свою фігуру та зізналася, чи подобається вона собі у дзеркалі.