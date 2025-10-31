Леся Нікітюк вперше розповіла, як народжувала сина, та насмішила влучним жартом про пологи

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка цьогоріч влітку вперше стала мамою, поділилася раніше невідомими подробицями з особистого життя.

Зірка вперше розповіла, як минули її пологи та чи був поряд її наречений-військовослужбовець Дмитро Бабчук. Про це артистка відверто заговорила у одному з розважаьних шоу, а саме "Хто зверху?". В одному з конкурсів програми Нікітюк вирішила поставити запитання учасникам-чоловікам про себе, попросивши вгадати, чи певна ситуація справді була у її житті.

"Я дуже рідко розповідаю, та й у принципі ніде ви не побачите інтерв’ю, в якому я розповідатиму про свої пологи, але тут я хочу вас запитати. Був присутній чи не був присутній мій пес Рафік на пологах?" — пожартувала ведуча.

Леся Нікітюк з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Усі учасники чоловічої команди одностайно відповіли, що такого не було — і вгадали. Тоді Нікітюк вперше публічно розповіла, хто саме підтримував її у цей важливий момент.

"Під час того, як я народжувала в першому пологовому будинку Києва, на моїх пологах був присутній мій рідний, найулюбленіший чоловік, собаки не було", — зізналася Леся.

Зірка з усмішкою додала, що коханий не перебував безпосередньо в залі, але був поруч і підтримував її морально: «Щоправда, він не був прямо на пологах, він стояв під дверима, але він усе чув — як я не кричала, а просто запрошувала сина в цей світ».

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк вперше розповіла, як познайомилася зі своїм нареченим і як між ними спалахнули почуття. Телеведуча поділилася щирими деталями їхнього знайомства та зізналася, що саме цей момент став початком її великого кохання.