Леся Нікітюк вперше розповіла про свої минулі невдалі стосунки: "Мала чимало складних моментів"

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк, яка вагітна первістком, вперше розповіла про свої минули невдалі стосунки.

Знаменитість не з тих, хто відверто ділиться подробицями особистого життя. Однак виданню "Клац" зірка зробила виняток. Леся Нікітюк зізналась, що в минулому мала чимало невдалих стосунків та різних складних моментів. Ведуча тривалий час перебувала в пошуках людини, з якою змогла б побудувати сім'ю. Врешті, знаменитість пов'язала своє життя з військовим Дмитром Бабчуком.

"Я не звикла ділитись особистим, але, якщо відверто, я мала в своєму житті чимало складних моментів і невдалих стосунків, про які нікому не розказувала… Я довго шукала — людину, підтримку, те справжнє, чого мені так бракувало. І ось одного дня я дізналася, що чекаю на дитину. У ту мить я зрозуміла: більше нікого не потрібно шукати. Я вже знайшла все, що мені потрібно", - поділилася ведуча.

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Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитість говорить, що неабияк щаслива зараз. За словами Нікітюк, коханий жодного разу не дав їй приводів сумніватися в ньому, відчувати тривогу чи самотність. Чоловік підтримує ведучу, а вона ж може на нього покластися.

"Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, будучи поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу", - додала знаменитість.

Нагадаємо, наразі Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук чекають на народження первістка. Раніше ведуча розсекретила, на якому терміні вагітності перебуває.