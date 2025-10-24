Леся Нікітюк вперше розповіла про знайомство з нареченим: як зустрілись і як почався їхній роман

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Українська ведуча Леся Нікітюк розсекретила, як насправді познайомилась зі своїм нареченим, військовим Дмитром Бабчуком.

Цю таємницю знаменитість розкрила на проєкті "Хто зверху?". Команді Лесі Нікітюк необхідно було відповісти на запитання, скільки відсотків чоловіків ніколи не знайомились із жінками в спеціальних додатках. Як виявилося, Дмитро Бабчук до цієї категорії не відноситься. Саме в додатку для знайомств Леся зустріла військового, який врешті став її нареченим.

До речі, як підсумувала ведуча, це зручна практика для людей, що живуть у великому місті. Знаменитість говорить, що зустріти кохання доволі складно. Мовляв, у великому місті взагалі очі розбігаються, щоб знайти місце для знайомств, а також доволі складно виділити на це час.

Реклама

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

"Взяти велике місто. Тут поки кудись доїдеш, то на знайомство часу взагалі не буде... Тільки в телефон зайшов і когось там лайкнув. Давайте візьмемо великі міста. Яке знайомство взагалі? Де? З ким? Усі знайомляться через застосунки. І це допомагає хоча б демографічну кризу вирішити в нашій країні. Це я конкретно про свої стосунки, які виникли в застосунку", - поділилась своїм досвідом ведуча.

До речі, у цьому ж випуску Леся Нікітюк зустрілась з акторкою Дар'єю Петрожицькою, яка критикувала її гру в фільмі "Песики". Ведуча з гумором відповіла артистці на зауваження щодо її акторських здібностей.