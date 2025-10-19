ТСН у соціальних мережах

Леся Нікітюк вперше засвітила обличчя синочка у свій день народження

Сьогодні, 19 жовтня, артистці виповнюється 38 років.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк святкує своє 38-річчя та з цієї нагоди поділилася з шанувальниками зворушливими світлинами зі своїм 4-місячним малюком.

Зірка опублікувала серію щирих знімків у Instagram. На одному з них Леся ніжно тримає малюка на руках, на іншому — годує його грудьми. Саме на цьому кадрі зірка привідкрила завісу та частково показала обличчя малюка.

"Сьогодні мій день народження, але насправді він триває щодня впродовж цілого року. Тому сьогодні я просто хочу подякувати долі, яка подарувала нам — тебе", — зворушливо написала ведуча під дописом.

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники засипали телеведучу привітаннями у коментарях, побажавши їй щастя, любові та спокою. Велика кількість зіркових колег також залишили теплі побажання під світлинами:

  • Леся, яке щастя бачити тебе такою щасливою! Нехай цей стан триває вічність! Люблю! З днем народження, космічна жінко (Телеведуча Маша Єфросиніна)

  • З новим неймовірним роком життя! Будьте безмежно щасливі (Дружина співака MONATIK — Ірина)

  • З днем народження, красуне! (Співачка Джамала)

Нагадаємо, нещодавно після новини про можливу участь співачки Олі Полякової в нацвідборі на "Євробачення-2026" Леся Нікітюк не змовчала. Телеведуча висунула свою умову та жартома звернулася до виконавиці.

