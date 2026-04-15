ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1351
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк вперше зблизька показала сина, якому виповнилося 10 місяців

Зірка розповіла про свято у родині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше за тривалий час показала маленького сина Оскара.

Зірка поділилася особливим знімком 15 квітня, коли хлопчику виповнилося 10 місяців. На фото зіркова мама ніжно тримає синочка на руках і пригортає до себе, а у відповідь отримає милу усмішку Оскара. Щоправда, світлина зроблена з акцентом на гру світла й тіні, тож поки що обличчя крихітки можна побачити частково.

Леся Нікітюк з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

«10 місяців, наш кнопік», — замилувала підписом Леся.

Зазначимо, Леся Нікітюк народила Оскара ще торік улітку. Батьком її сина є військовий Дмитро Бабчук, який молодший за ведучу на дев’ять років. Закохані вже заручені. Та все ж подейкують, що вони могли таємно узаконити стосунки, але поки що не афішують цього. Свого первістка наречені показують доволі рідко й донедавна це були ракурси лише зі спини.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Бабчук також ділився фото з сином і засвітив обличчя Оскара. Він показав контраст батьківства та своєї служби під час війни.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie