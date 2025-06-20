Леся Нікітюк виписалася з пологового та показала перші фото з сином

Леся Нікітюк із нареченим та сином / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк офіційно підтвердила, що вперше стала мамою.

Так, знаменитість народжувала в одному з пологових Києва. Ведуча також підтвердила, що стала мамою хлопчика. Дату народження малюка Леся Нікітюк не вказала. Утім, вона вже виписалася з пологового будинку.

У своєму Instagram ведуча ділилася, як наречений-військовий Дмитро Бабчук зустрічав її з пологового будинку. Пара дійсно не влаштовувала галасу довкола виписки. Тим не менш, коханий забрав Лесю на розкішній автівці та подарував їй чималий букет квітів.

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Леся Нікітюк із нареченим та сином / © instagram.com/lesia_nikituk

До речі, ведуча вже й встигла показати перші фото з сином. Щоправда, самого малюка розгледіти не вдасться, адже він був закутаний у пелюшки. Також Леся Нікітюк не стала розкривати ім'я малюка.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, цьогоріч в особистому житті ведучої сталися кардинальні зміни. Знаменитість заручилася з коханим. 16 червня Леся Нікітюк офіційно підтвердила, що вагітна. А нині ж ведуча розсекретила, що вже народила.