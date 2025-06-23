Леся Нікітюк висловилася про перший тиждень материнства і що її найбільше здивувало

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк, яка 15 червня народила первістка, висловилася про перший тиждень свого материнства.

Так, зовсім нещодавно в одному з пологових будинків Києва на світ з'явився син знаменитості. Нині ж Леся Нікітюк вже як тиждень перебуває у статусі мами. Ведуча в Instagram-stories поділилася, що за цей час отримувала безліч порад від друзів та знайомих. Найбільше Лесі Нікітюк говорили, що їй просто необхідна няня.

Сама ж ведуча зазначає, що нині насолоджується материнством. За словами знаменитості, після стількох років виснажливої робити, нині вона почувається немов у відпустці, щоправда, все ж таки бурхливій.

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Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Терпіння тобі! Візьми няню, а краще дві!" – такі повідомлення шлють друзі та знайомі. А я насправді як на курорті! Бо після стількох років знімань по 14-16 годин і сну по 4-5 годин, бути з малюком – це відпустка на Ібіці. Бурхлива відпустка, але в кайф!" – ділиться ведуча.

Нагадаємо, Леся Нікітюк 15 червня народила сина. Батьком хлопчика став військовий Дмитро Бабчук. Нещодавно він прокоментував поповнення в їхній родині.