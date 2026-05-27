Леся Нікітюк висміяла свою різницю у 8 років з нареченим-військовим: "Хотіла ще молодшого"
Наречені виховують сина, якому влітку виповниться рік.
Українська ведуча Леся Нікітюк знову з гумором висловилася про стосунки зі своїм коханим, військовим Дмитром Бабчуком.
Знаменитість учергове торкнулася теми різниці у віці з обранцем. Як відомо, Дмитро молодший за ведучу на вісім років. На одному із заходів українського бренду одягу Леся вирішила пожартувати з цього приводу й вкотре дала зрозуміти, що їй байдуже на критику.
«Так, мій чоловік молодший мене на 8 років. Я хотіла ще молодшого, але був тільки такий», — поділився цитатою Лесі Gepur у Threads.
Крім того, ведуча не оминула й тему, яка останнім часом активно обговорювалася в Мережі. Леся відреагувала на чутки та докори, пов'язані з народженням її первістка Оскара.
«Я народжувала сама. Ніяких сурогатних матерів», — зазначила знаменитість зі сцени.
Нагадаємо, Леся Нікітюк уперше стала мамою влітку 2025 року. У ведучої та її коханого-військового народився син Оскар. Пара вже заручена, а в Мережі періодично з'являються чутки, що закохані могли таємно узаконити стосунки. Втім, самі Леся та Дмитро поки не коментують ці припущення.