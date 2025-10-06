- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2197
- Час на прочитання
- 1 хв
Леся Нікітюк з нареченим у стильних луках показалися з маленьким сином: який вигляд має сім'я зірки
Ведуча замилувала фото осінньої прогулянки у повному родинному складі.
Телеведуча Леся Нікітюк поділилася зворушливими фото зі свого дозвілля із нареченим-військовим Дмитром Бабчуком та їхнім тримісячним сином.
Так, наречені не так часто бачаться через щільний графік і службу Дмитра. Тож для них кожна мить разом — справжнє свято. У своєму Instagram Леся опублікувала селфі з нареченим. Обоє постали в сонцезахисних окулярах та в темному casual-луці. Ведуча обрала чорний бомбер і доповнила образ великими золотистими сережками-кільцями, а Дмитро зупинився на куртці та худі з капюшоном.
На іншому фото телеведуча засвітила свої стрункі ніжки, позуючи біля осінньої фотозони з гарбузами. Поруч із нею стоїть дитяча коляска з сином. Так, зіркова матуся під час сну малюка не втратила можливості продемонструвати фанам свій бездоганний стиль.
Зазначимо, Леся та Дмитро заручилися на початку цього року під час спільної відпустки. А вже влітку у них народився син, ім'я та обличчя якого вони приховують. Зараз малюкові вже понад три місяці. До речі, телеведуча нещодавно заінтригувала відповіддю на запитання про весілля та коли воно відбудеться.