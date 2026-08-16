Леся Нікітюк з нареченим-військовим показалася в яскравому "Запорожці" й наробила стильних фото

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк зустрілася зі своїм нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, який нині захищає Україну.

Пара скористалася вільним від служби часом і влаштувала імпровізовану фотосесію. Для знімків закохані обрали незвичайну локацію — переобладнаний на кабріолет ретро «Запорожець». Автомобіль додатково прикрасили квітами, тож він став ще яскравішим.

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На фото Леся позує у яскравому помаранчевому костюмі та сонцезахисних окулярах. Дмитро обрав чорну футболку й також доповнив образ окулярами.

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Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/special_my_profession

Втім, фотосесія мала не лише розважальну мету. Подружжя таким чином долучилося до поширення благодійної акції в Instagram, у межах якої за донат можна виграти повністю відреставрований ЗАЗ-кабріолет.

Дмитро традиційно додав до романтичних кадрів гумору й підписав їх у своєму стилі: «В суботу вор не ходе на роботу».

Нагадаємо, Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук заручилися на початку 2025 року, а вже влітку стали батьками сина Оскара. Дмитро молодший за свою обраницю на дев’ять років.

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