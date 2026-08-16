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- Гламур
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Леся Нікітюк з нареченим-військовим показалася в яскравому "Запорожці" й наробила стильних фото
Закохані влаштували яскраву фотосесію всередині незвичайного ретроавтомобіля.
Українська ведуча Леся Нікітюк зустрілася зі своїм нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, який нині захищає Україну.
Пара скористалася вільним від служби часом і влаштувала імпровізовану фотосесію. Для знімків закохані обрали незвичайну локацію — переобладнаний на кабріолет ретро «Запорожець». Автомобіль додатково прикрасили квітами, тож він став ще яскравішим.
На фото Леся позує у яскравому помаранчевому костюмі та сонцезахисних окулярах. Дмитро обрав чорну футболку й також доповнив образ окулярами.
Втім, фотосесія мала не лише розважальну мету. Подружжя таким чином долучилося до поширення благодійної акції в Instagram, у межах якої за донат можна виграти повністю відреставрований ЗАЗ-кабріолет.
Дмитро традиційно додав до романтичних кадрів гумору й підписав їх у своєму стилі: «В суботу вор не ходе на роботу».
Нагадаємо, Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук заручилися на початку 2025 року, а вже влітку стали батьками сина Оскара. Дмитро молодший за свою обраницю на дев’ять років.