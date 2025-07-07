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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк з новонародженим сином поїхала до Хмельницька і показала, як час з рідними проводить

Зірка розповіла про короткий відпочинок після народження первістка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк, яка народила сина 15 червня, показалася вдома з рідними.

Так, зірка поїхала гостювати до батьків до Хмельницька. Там на неї чекали не лише мама й тато, а також племінниця та решта родичів. Тож у фотоблогу вона показала декілька кадрів з оселі та їхні розваги. Зокрема, як її племінниця гралася з її песиком Рафіком.

Племінниця Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Племінниця Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Крім того, Леся поділилася, що після приїзду додому у неї з'явилося більше часу на себе після народження синочка. Все тому, що родичі взяли основні обов'язки на себе, а зірці дали час перепочити. Тож ведуча не гаяла можливості й пішла на прогулянку й відпочила наодинці за кавою. Проте після такої короткої розлуки з синочком зізналася, що насправді увесь цей час їй кортіло повернутися до нього й родини.

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Поки мама Кет, Анюта й Поліна змагаються за звання кращої няні мене відпустили погуляти на дві години, але я справлюся за 30 хв, бо вже сумую", — поділилася Нікітюк.

Нагадаємо, нещодавно відомий блогер розсекретив ім'я сина Лесі Ніктюк, але сама ведуча поки що утримується від коментарів і підтверджень інформації.

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Дата публікації
Кількість переглядів
135
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