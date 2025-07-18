Леся Нікітюк з одномісячним сином повернулася до Києва і в топі показала, як змінилося її тіло

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк після відпустки в рідному Хмельницьку в колі сім'ї повернулася з сином додому.

У фотоблогу артистка показала себе в дорозі до Києва. Як і раніше, зіркова мама не показала малюка, але зазначила, що він завжди їде в дитячому автокріслі. Після приїду Леся зізналася, що була неприємно здивована своїм “урожаєм”, адже її базилік на терасі з'їли комахи.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Урожай Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Також Нікітюк показала свою фігуру через п'ять тижнів після пологів. Ведуча в топі та джинсах зізналася, що зараз вона дуже задоволена станом тіла. І хоча вона хоче якомога скоріше повернути свою форму, яка була до пологів, та все ж вдячна тілу й за такі поступові зміни.

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“Ми приїхали до Києва. Я влізла у свої джинси. Це п'ятий тиждень після народження малого тарантула. Я дуже задоволена своїм тілом та організмом. Видно, що немає такої сухості на тілі, яку я люблю, бо я поки неактивно займаюся спортом. Не даю собі ще таких навантажень, і до того ж у мене грудне вигодовування та пачка “Марії” в день, але мене все влаштовує”, — розповіла Леся.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк затишно відсвяткувала перший місяць життя сина та показала миле застілля з рідними.