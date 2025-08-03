Леся Нікітюк з одномісячним сином приїхала до Одеси й показала миле спільне фото

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Телеведуча Леся Нікітюк з маленьким сином приїхала на морський відпочинок.

В Instagram зіркова мама поділилася, що разом з одномісячним малюком зараз перебуває в Одесі. У сторіз Леся показала неймовірну панораму, яка відкривається з її готельного номеру під час світанку. На атмосферній світлині видніється пляж і море.

Крім того, Нікітюк під час материнських клопотів не забуває присвячувати час релаксу. Тож вже навідалася до улюбленого закладу та насолодилася моментом. Водночас знаменитість показалася і з сином. Щоправда, вона все ще дотримується приватності для малюка та показала його лише у себе на руках в оригінальний спосіб. Зокрема, зазнімкувала їхню тінь на стіні під час світанку.

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Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Малий Будда на молі", — замилувала підписом кадру ведуча.

Нагадаємо, зараз малюку вже трохи більше одного місяця й він уже активно подорожує з мамою. А нещодавно під час перебування вдома у Києві Леся Нікітюк показала нареченого-військового Дмитра Бабчука та як він заколисував їхнього сина.