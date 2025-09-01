Леся Нікітюк з підрослим двомісячним сином попозувала для милого фото у полі соняшників

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк вперше за тривалий час показала свого первістка.

Ведуча у фотоблогу оприлюднила результат імпровізованої фотосесії у полі з соняшниками. Зіркова мама на милому кадрі постає з маленьким синочком, якому виповнилося вже два місяці. На їхньому тлі видніється розкішне чорне авто та мальовниче українське поле.

Леся Нікітюк з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

"Наше все", — зворушила підписом знаменитість.

Неозброєним оком помітно, що хлопчик вже значно підріс. Про це у коментарях написали десятки юзерів. Водночас фани Нікітюк засипали її первістка побажаннями та компліментами.

А як вже малюк підріс. Нехай росте здоровеньким

Яка милота!

Мамин пундичок

А скоро піде в перший клас

До слова, Леся Нікітюк приховувала майже всю свою вагітність. Лише після пологів 15 червня вона оприлюднила щасливу звістку про поповнення в родині. Батьком первістка ведучої є її наречений, військовий Дмитро Бабчук. Ім’я малечі батьки поки не розкривають.

Нагадаємо, нещодавно колега Лесі Нікітюк, волонтер Сергій Притула привідкрив таємницю імені її сина.