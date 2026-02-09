Леся Нікітюк заговорила про плани на весілля з нареченим-військовим і як минає підготовка

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/special_my_profession

Українська телеведуча Леся Нікітюк відверто поділилася деталями підготовки до весілля зі своїм коханим — військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

Про особисте життя зірка розповіла в коментарі «Люкс ФМ». За словами Нікітюк, жодних чітких дат пара наразі не визначила. Усе залежить від служби нареченого, адже його графік — непередбачуваний. Ведуча зізнається, що планують настільки швидко, наскільки це дозволятимуть обставини.

Ведуча також зізналася, що тема весілля для неї довгий час була далекою й абстрактною, однак тепер усе змінилося. В її словах відчувається спокій і внутрішня готовність до нового етапу життя.

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

«Ми на етапі мрії. Ми сплануємо настільки швидко, настільки Дмитру дозволятиме його робота. Ми хочемо весілля. Раніше я взагалі ніколи не думала про нього — мені просто не вистачало фантазії й дуже жовго не бачила себе у весільній сукні. А зараз… бачу», — заінтригувала Леся.

Нагадаємо, Леся Нікітюк заручилася з Дмитром Бабчуком на початку минулого року. Освідчення відбулося під час зимового відпочинку в горах — у романтичній атмосфері, далеко від камер і зайвої публічності. А вже влітку минулого року пара стала батьками — у них народився син Оскар. Нині хлопчику вже вісім місяців, і, як зізнається ведуча, материнство стало для неї найкращим досвідом і джерелом «любові сили невідомої галатики».

До слова, нещодавно подруга Лесі Нікітюк розсекретила деталь її майбутньої весільної сукні.