Леся Нікітюк "загубила" півторарічного сина: де заховався малюк

Леся Нікітюк з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

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Вендуча Леся Нікітюк показала, як грається з однорічним сином Оскаром, який потішив зіркову маму кумедними хованками за шторами.

Українська телеведуча поділилася новим милим моментом із сином в Instagram. Після повернення з Карпат на неї чекала домашня розвага. Маленький Оскар вирішив сховатися за шторами. Леся одразу підхопила гру та почала вдавати, що не може знайти хлопчика. Ведуча жартівливо розпитувала, куди подівся її малюк. А коли знайшла сина, не стримала розчулення.

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«А де хлопчик? А де це Осик? Ви не бачили Оскара? Такий маленький, біленький. А я знайшла!» — звернулася до сина Леся Нікітюк.

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Леся Нікітюк з сином Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Звичайна штора перетворилася на чудову схованку для малюка, а для веселощів із мамою не знадобилося жодних іграшок. Телеведуча показала цей сімейний епізод у соцмережах, подарувавши підписникам нагоду підглянути за їхніми буднями.

Нині Леся разом із сином мешкає в батьків у Хмельницькому. Рішення переїхати з Києва було пов’язане з безпековою ситуацією в столиці.

Нагадаємо, нещодавно наречений Лесі Нікітюк після операції повертається на фронт і показав своє свіже фото.

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