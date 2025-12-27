ТСН у соціальних мережах

Гламур
168
1 хв

Леся Нікітюк захворіла та пожалілась на свій стан: "Вже вдруге підкосило"

Знаменитість зізналась, що її непокоять проблеми зі здоров'ям.

Валерія Сулима
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк пожалілась, що захворіла.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Ведуча зізналась, що останнім часом її організм здає. Зокрема, вже вдруге за чотири місяці Леся Нікітюк хворіє. Із симптомів – занадто висока температура. Ведуча говорить, що робила тести, аби перевірити, чи не страждає вона від грипу, але вони показували негативний результат.

"Мамку щось вже вдруге за чотири місяці підкосило. Роблю тести, немає жодного грипу…А температура до 39", - говорить ведуча.

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Врешті, Леся Нікітюк планує терміново звернутися до лікарки та зробити повне обстеження організму, аби знати, що саме її непокоїть, та повністю одужати.

"Телефоную до лікарки. Терміново чекап і терапія", - підсумувала ведуча.

168
