Леся Нікітюк захворіла та пожалілась на свій стан: "Вже вдруге підкосило"

Українська телеведуча Леся Нікітюк пожалілась, що захворіла.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Ведуча зізналась, що останнім часом її організм здає. Зокрема, вже вдруге за чотири місяці Леся Нікітюк хворіє. Із симптомів – занадто висока температура. Ведуча говорить, що робила тести, аби перевірити, чи не страждає вона від грипу, але вони показували негативний результат.

"Мамку щось вже вдруге за чотири місяці підкосило. Роблю тести, немає жодного грипу…А температура до 39", - говорить ведуча.

Врешті, Леся Нікітюк планує терміново звернутися до лікарки та зробити повне обстеження організму, аби знати, що саме її непокоїть, та повністю одужати.

"Телефоную до лікарки. Терміново чекап і терапія", - підсумувала ведуча.

