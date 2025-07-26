Леся Нікітюк замилувала кадром, як наречений заколисував одномісячного сина вночі

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк показала свого нареченого з сином.

Так, у фотоблогу зірка поділилася з шанувальниками, як минають її з військовим Дмитром Бабчуком батьківські будні. Зокрема, у сторіз оприлюднила кадр, який зробила вночі. На світлині батько первістка Лесі сидить поблизу сина, заколисуючи його у ліжечку. І хоч обличчя коханого ведучої не видно, але помітно його спину у татуюваннях.

"Батя", — лаконічно підписала кадр зіркова мама.

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Наречений Лесі Нікітюк з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Водночас зіркові батьки воліють поки що приховувати вигляд сина. Так само у таємниці вони тримають і ім'я хлопчика. Раніше Дмитро казав, що вони з нареченою вирішили розкрити ім'я лише за однієї кумедної умови.

Зазначимо, Леся Нікітюк майже до останнього приховувала, що при надії. Та 15 червня стало відомо, що вона народила сина у пологовому в Києві. Батьком став військовий Дмитро Бабчук, який молодший зірки на дев'ять років. Закохані заручилися взимку цього року, але поки що офіційно шлюб не укладали.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк через місяць пологів повернулася до професійної діяльності. Знаменитість провела день народження відомої блогерки та показалася в оригінальному образі ковбойки.