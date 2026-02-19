- Дата публікації
Леся Нікітюк замилувала купанням 8-місячного сина, а її наречений — цілунками й заколисуванням
Ведуча також похизувалася першими досягненнями маленького Оскара.
Українська ведуча Леся Нікітюк та її наречений, військовий Дмитро Бабчук показали маленького синочка Оскара.
Нащадку пари вже вісім місяців. Зіркова мама не стрималася і поділилася новими фото синочка, якого ніжно називає «муркотунчиком». В Instagram Нікітюк показала процес купання Оскара та як він бавиться у ванні. Крім того, ведуча розповіла, що її син поступово починає самотужки вставати на ноги й замилувала, як стоячи малюк задивляється у вікно.
Серією небачених фото з Оскаром також поділився і його батько. Дмитро у фотоблогу пригадав, якою була їхня нещодавня відпустка у повному сімейному складі. І водночас оприлюднив кадри, зроблені вже вдома. На зворушливих світлинах можна побачити, як наречений Нікітюк заколисує їхнього синочка, бавиться з ним і ніжно цілує.
У коментарях шанувальники та зіркові друзі родини не стримували своїх емоцій від порції такої любові й гармонії. Крім того, зауважили, як швидко підріс Оскар.
Солодка солодкість в солодощах
Боже, як час летить, тільки ж народила
Коли встиг так вирости
