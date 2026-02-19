Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк та її наречений, військовий Дмитро Бабчук показали маленького синочка Оскара.

Нащадку пари вже вісім місяців. Зіркова мама не стрималася і поділилася новими фото синочка, якого ніжно називає «муркотунчиком». В Instagram Нікітюк показала процес купання Оскара та як він бавиться у ванні. Крім того, ведуча розповіла, що її син поступово починає самотужки вставати на ноги й замилувала, як стоячи малюк задивляється у вікно.

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Серією небачених фото з Оскаром також поділився і його батько. Дмитро у фотоблогу пригадав, якою була їхня нещодавня відпустка у повному сімейному складі. І водночас оприлюднив кадри, зроблені вже вдома. На зворушливих світлинах можна побачити, як наречений Нікітюк заколисує їхнього синочка, бавиться з ним і ніжно цілує.

Леся Нікітюк з родиною / © instagram.com/special_my_profession

Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином Оскаром / © instagram.com/special_my_profession

Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином Оскаром / © instagram.com/special_my_profession

У коментарях шанувальники та зіркові друзі родини не стримували своїх емоцій від порції такої любові й гармонії. Крім того, зауважили, як швидко підріс Оскар.

Солодка солодкість в солодощах

Боже, як час летить, тільки ж народила

Коли встиг так вирости

