Леся Нікітюк замилувала новими фото з прогулянки й показала, як проводить час з 10-місячним сином
Телеведуча показала рідкісні сімейні кадри.
Українська телеведуча Леся Нікітюк зворушила прихильників новими кадрами з 10-місячним сином Оскаром та показала сімейну прогулянку просто неба.
Зірка поділилася атмосферними фото й відео в Instagram-stories. На кадрах Леся гуляє з малюком у колясці біля озера. Компанію їм склали лебеді, які плавали неподалік, а також риба, що виринала з води. Телеведуча не стала багатослівною, але самі кадри швидко викликали хвилю реакцій у Мережі. Підписники засипали знаменитість теплими коментарями та відзначили, що материнство їй дуже пасує. Тим часом Оскару вже скоро виповниться 11 місяців.
Останнім часом телеведуча дедалі частіше ділиться особистими моментами та не приховує, що зараз переживає один із найщасливіших періодів у житті.
Леся Нікітюк виховує сина Оскара та перебуває у стосунках із молодшим на 9 років нареченим-військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Пара неодноразово ставала темою обговорень через різницю у віці, однак сама телеведуча запевняє, що її це абсолютно не турбує.
