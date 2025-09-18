ТСН у соціальних мережах

Леся Нікітюк замилувала романтикою з нареченим і якими сюрпризами вони здивували одне одного

Пара поділилася своїм рідкісним селфі.

Леся Нікітюк з нареченим Дмитром

Українська ведуча Леся Нікітюк поділилася домашнім затишком з нареченим, військовим Дмитром Бабчуком.

Леся оприлюднила декілька кадрів, як вдома вони проводять час. Зокрема, запостила спільне селфі, де вони насолоджуються часом один з одним. А перед тим ведуча похизувалася подарунком від обранця. Так, Дмитро здивував наречену розкішним букетом квітів, яким щаслива артистка похизувалася у фотоблогу.

"Даруйте своїм жінкам квіти, грайте в доту, катайтесь на мопедах, приєднуйтесь до війська та просто будьте нормальними Джекічанами", — кумедно закликав підписників Бабчук.

Леся Нікітюк і її наречений Дмитро / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Своєю чергою Нікітюк показала у сторіз, що дивувала коханого варениками на вечерю. Тож після сюрпризу на наречених чекала смачна вечеря.

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, Леся Нікітюк почала афішувати стосунки з Дмитром Бабчуком ще минулого року. А вже на початку 2025 вони заручилися. І згодом стало відомо, що 15 червня молодята стали батьками. У них народився хлопчик, ім'я якого вони не розсекречують.

Нагадаємо, нещодавно співак Валерій Харчишин розкрив правду про роман з ведучою Яніною Соколовою та зізнався, що вони вже не разом.

