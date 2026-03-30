Леся Нікітюк замилувала розвагами з 9-місячним сином на дитячому майданчику і зробила зізнання

Леся Нікітюк / © instagram.com/candy__superstar

Реклама

Українська телеведуча Леся Нікітюк і її наречений-військовий Дмитро Бабчук замилували сімейним контентом.

Так, у фотоблогу ведуча показала свої материнські будні. Зокрема, як з сином Оскаром грається на дитячому майданчику та сидить з ним гойдалці. І хоч зірка приховує обличчя дев’ятимісячного синочка від публіки, проте все ж показала його ніжки. Нікітюк чесно зізналася, що в такі миті неймовірно щаслива.

«Боже, яким прекрасним стало життя», — замилувала Леся зізнанням.

Реклама

Леся Нікітюк з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча також показала, як Оскар бешкетує. Хлопчик почав активно цікавитися усім довкола та дістався до маминої косметички і необачно розбив її пудру. Проте ведуча спокійно і з гумором ставиться до такого.

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Крім того, наречений зірки також показав їхнього синочка. На світлині у сториз Дмитро показав милу світлину, як Оскар зручно вмостився на його руках і заглядав у вічі. Зірковий тато з сином сиділи в оточенні інших військових, тож Бабчук не втримався від відповідних жартів і назвав це «інструктажем спецназу».

Дмитро Бабчук з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко показала свого 8-річного сина й повідомила про його операцію. На щастя, хірургічне втручання минуло успішно.