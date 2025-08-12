ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
881
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк засвітила інтер'єр своєї квартири з нареченим і дала кумедний лайфгак для прибирання

Зірка показала, де живе з обранцем і маленьким сином.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Леся Нікітюк з нареченим у квартирі

Леся Нікітюк з нареченим у квартирі / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свою затишну оселю у Києві.

В Instagram зірка поділилася рідкісними кадрами з квартири, де зараз живе з нареченим-військовим Дмитром Бабчуком і їхнім спільним синочком, якому незабаром виповниться два місяці. Зокрема, Леся засвітила їхню кухню, яка плавно переходить у вітальню. Простір розроблений у світлих тонах і компактно облаштований меблями. Своєю чергою ведуча доповнила інтер'єр картинами, декоративними елементами й квітами.

Квартира Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Квартира Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Квартира Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Квартира Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Помітно, що з кухні можна вийти на терасу з панорамою на місто. Також Нікітюк у смарагдовому піжамному комплекті показала свою домашню рутину, як миє поверхні, посуд, вивішує одяг і потім прасує його на тлі вітальні. При цьому дала своїм шанувальникам кумедну пораду, як пришвидшити весь цей процес. За її словами, для цього варто ввімкнути саундтрек з серіалу "Відчайдушні домогосподарки".

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Коли вам не хочеться прибирати, вмикайте саундтрек з "Відчайдушних домогосподарок" і уявляйте, що ви Брі Ван де Камп", — з гумором порадила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк поїхала з батьками та сином до санаторію на Хмельниччині та показала, як вони там час проводять.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie