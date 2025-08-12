- Дата публікації
Категорія
Гламур
Леся Нікітюк засвітила інтер'єр своєї квартири з нареченим і дала кумедний лайфгак для прибирання
Зірка показала, де живе з обранцем і маленьким сином.
Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свою затишну оселю у Києві.
В Instagram зірка поділилася рідкісними кадрами з квартири, де зараз живе з нареченим-військовим Дмитром Бабчуком і їхнім спільним синочком, якому незабаром виповниться два місяці. Зокрема, Леся засвітила їхню кухню, яка плавно переходить у вітальню. Простір розроблений у світлих тонах і компактно облаштований меблями. Своєю чергою ведуча доповнила інтер'єр картинами, декоративними елементами й квітами.
Помітно, що з кухні можна вийти на терасу з панорамою на місто. Також Нікітюк у смарагдовому піжамному комплекті показала свою домашню рутину, як миє поверхні, посуд, вивішує одяг і потім прасує його на тлі вітальні. При цьому дала своїм шанувальникам кумедну пораду, як пришвидшити весь цей процес. За її словами, для цього варто ввімкнути саундтрек з серіалу "Відчайдушні домогосподарки".
"Коли вам не хочеться прибирати, вмикайте саундтрек з "Відчайдушних домогосподарок" і уявляйте, що ви Брі Ван де Камп", — з гумором порадила зірка.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк поїхала з батьками та сином до санаторію на Хмельниччині та показала, як вони там час проводять.